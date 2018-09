Kammerorchester spielt im Hofgarten

Ein Orchesterkonzert mit dem Kammerorchester Sigmaringen findet am Sonntag, 16. September, um 19 Uhr im Fürst-Leopold-Saal (Hofgarten) in Sigmaringen statt. Zum Vortrag kommen das Divertimento F-Dur, KV 138 von Wolfgang Amadeus Mozart, die Streichersuite F-Dur von Hubert Parry sowie das Konzert für Violine und Streichorchester in d-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Solistin des Abends ist die aus Sigmaringen stammende Chiara Stadler.

Chiara Stadler, geboren 1999, studiert derzeit Violine an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Sie ist mehrfache Bundespreisträgerin des Wettbewerbs Jugend musiziert. Viele Anregungen erhielt sie bei verschiedenen Meisterkursen. Seit ihrer Schulzeit am Hohenzollern-Gymnasium ist sie Mitglied im Kammerorchester Sigmaringen.

Das Kammerorchester Sigmaringen wurde im Jahr 2000 gegründet und besteht aus rund 45 Musikliebhabern aus dem Raum Sigmaringen. Dabei musizieren studierte Musiker neben versierten Laien und begabten Oberstufenschülern. In einer projektbezogenen Arbeitsweise werden sinfonische Werke aus unterschiedlichen Epochen erarbeitet und in jährlich zwei Konzerten aufgeführt. Die musikalische Leitung hat Mathias Trost. Im Konzert spielt das Orchester in einer kleinen, kammermusikalischen Streicherbesetzung.