Kammerorchester gibtein Jubiläumskonzert

Sigmaringen (sz) - Ein Orchesterkonzert mit dem Kammerorchester Sigmaringen findet am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen statt.

Zum Vortrag kommen die Ouvertüre zur Oper „Los esclavos felices“ des spanischen Komponisen Juan Arriaga und das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 von Ludwig van Beethoven sowie die Sinfonie Nr. 7 „Unvollendete“ von Franz Schubert.

Solist des Abends ist der aus Sigmaringen stammende Pianist Florian Stricker. Florian Stricker studierte an den Musikhochschulen Freiburg und Karlsruhe Klavier, Cembalo und Dirigieren. Nach dem Studium arbeitete er als Assistent von Peter Eötvös mit zahlreichen Orchestern im gesamten europäischen Raum. Seit 2009 unterrichtet Stricker an der pädagogischen Hochschule Heidelberg. Neben seiner Lehrtätigkeit gibt er regelmäßig Konzerte als Pianist und Kammermusiker. Seine Kompositionen werden in ganz Deutschland aufgeführt.

Das Kammerorchester Sigmaringen wurde im Jahr 2000 gegründet und besteht aus etwa 45 Musikliebhabern aus dem Raum Sigmaringen. Dabei musizieren studierte Musiker neben versierten Laien und begabten Oberstufenschülern. In einer projektbezogenen Arbeitsweise werden sinfonische Werke aus unterschiedlichen Epochen erarbeitet und in jährlich zwei Konzerten aufgeführt. Die musikalische Leitung hat Mathias Trost.