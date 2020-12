Kamera macht Ladendieb dingfest

Ein 31-Jähriger hat am Donnerstagabend mehrere Flaschen Alkohol in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße „In den Burgwiesen“ gestohlen und anschließend auf der Flucht zurückgelassen. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, hatte der Mann den Einkaufsmarkt verlassen, ohne die Flaschen, die er in seinen Rucksack gesteckt hatte, zu bezahlen. Als Angestellte ihn daraufhin ansprachen, ließ der Tatverdächtige den Rucksack fallen und flüchtete. Der 31-Jährige konnte von der Polizei zwar nicht mehr angetroffen, jedoch aufgrund der Bilder der Videoüberwachung identifiziert werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

