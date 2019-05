Kamera überführt Ladendieb

Pech hatte ein Ladendieb in einem Elektronikfachgeschäft in den Käppeleswiesen: Der 27-jährige Mann hatte bereits am Montag einen MP3-Player entwendet, den er aus der Verpackung entnahm und in seine Kleidung steckte. Zum Verhängnis wurde ihm laut Polizeibericht die Videoüberwachungsanlage des Fachbetriebs. Eine Überprüfung der Aufzeichnung nach Feststellung des Verlustes des MP3-Players führte zur Identifizierung des Ladendiebs. Der Fachbetrieb stellte ihm mittlerweile eine Rechnung und ein schriftliches Hausverbot zu und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.