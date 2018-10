„Kaffee ist in diesem Job das Lebenselixier“

Zum ersten Mal hat in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ in Sigmaringen ein Empfang für die Zeitungszusteller stattgefunden. „Die besten Redakteure und Druckmaschinen helfen wenig, wenn es niemanden gibt, der die Zeitung an den Mann bringt“, fasste es Rainer Handte, Regionalleiter von Merkuria in Sigmaringen, zusammen. Merkuria ist der Zustelldienst, der den Vertrieb der „Schwäbischen Zeitung“ in der Region kooridniert. „Wir brauchen Euch! Wir sind stolz auf Euch“, sagte Handte und bedankte sich, auch im Namen seiner Kollegen, Organisationsleiter Ivo Weihrauch und Nicole Lang, zuständig für die Zustellerbindung, herzlich bei den Anwesenden. 5500 Zeitungszusteller arbeiten für den Gesamtverlag, ihre Arbeit beginnt, wenn die meisten noch schlafen. Für den Landkreis Sigmaringen, mit Altshausen und Teile des Landkreises Biberach sind es 320. Rund 60 waren der Einladung gefolgt und fanden sich bei Fingerfood und Getränken ein.

So auch Silvia Gauggel, die seit fünf Jahren die „Schwäbische Zeitung“ in Winterlingen austrägt – bei Minusgraden mit dem Auto, im Sommer mit dem Rad. Dass der Job nicht ungefährlich ist, erfährt man, wenn man Gauggel nach ihren Erfahrungen mit Hunden befragt: „Ich wurde schon mal beim Zustellen gebissen“, sagt sie. Ihr Wecker klingele um 2 Uhr, nach getaner Arbeit schlafe sie nochmal eine runde. Der Tätigkeit gehe sie dennoch gern nach: „Morgens früh schwätzt einem einfach keiner drein“, sagt sie.

So manches Paar teilt sich die Aufgabe gar: Seit 11,5 Jahren trägt Christine Schlegel die „Schwäbische“ in Ostrach-Magenbuch Zeitung aus, ihr Mann in Levertsweiler. Eineinviertelstunden ist sie unter der Woche unterwegs, am Samstag sind es eine Stunde und 40 Minuten. Sie bringt sowohl die Sigmaringer Ausgabe als auch die Bad Saulgauer Ausgabe unters Volk.

Das Ehepaar Klingt ist seit 2015 Teil der Zusteller-Familie des Schwäbischen Verlags. In Bad Saulgau bedienen sie rund 100 Haushalte. „730 Stufen bewältige ich dabei jeden Tag“, weiß Roland Kling. Die Gesamtstrecke schätzt er auf drei Kilometer. Unter der Woche geht Roland Kling alleine raus, am Samstag ist seine Frau Gertrud mit dabei. „Das hält fit“, sagt sie. Der Winter gehöre mit dazu. Sie schwärmt von den netten Begegnungen mit drei Katzen, die sie immer unterwegs füttert.

Seit sage und schreibe 48 Jahren ist die 81-jährige Erika Andelfinger Austrägerin. „Der Pate meines Mannes hat Zeitungen ausgetragen. Als er aufhörte, fragte er uns damals, ob wir nicht weitermachen wollen.“ Sie hat es nicht bereut: „Ich finde das gut, jeden Morgen eine halbe Stunde Bewegung“, sagt Andelfinger, die in Ostrach-Lausheim jeden Tag 16 Exemplare der „Schwäbischen Zeitung“ verteilt.

Martin Ovic sowie Günter und Manuela Stocker sind Vollzeitspringer und werden dort eingesetzt, wo sie gerade gebraucht werden – „von Rulfingen bis Gammertingen“, sagt Günter Stocker. Einmal hat er die „Schwäbische Zeitung“ zu Winfried Kretschmanns Haus in Laiz gebracht und wurde um vier Uhr morgens von dessen Fahrer überrascht. „Da stand jemand in der Ecke und meinte: ,Die Zeitung können Sie auch mir geben’. Ich bin so erschrocken“, berichtet Stocker. „Auf mich warten morgens immer zwei Leute“, sagt Martin Ovic: „Einer mit Kaffee, und einer mit Schnaps, aber dem zweiten erkläre ich jedes Mal, dass ich keinen Schnaps trinke“, sagt er lachend. Den Kaffee nehme er aber gerne. Günter Stocker nickt eifrig. „Kaffee ist in diesem Job das Lebenselixier.“