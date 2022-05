Kabarett „Die Lehrer“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

50 Jahre GEW im Kreis Sigmaringen – aus diesem Anlass lud die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ihre Mitglieder am letzten Samstag im April zu einem Abend mit dem bekannten Kabarett-Duo Munz und Ruppenthal alias „Die Lehrer“ ein.

Nachdem Susanne Seßler alle Anwesenden in der Aula der Bilharzschule begrüßt hatte, gaben die beiden Kabarettisten einen sehr amüsanten Einblick in den alltäglichen Wahnsinn des Lehrerberufs in Zeiten von Corona.

Mit pointierten Dialogen und Liedern schafften es „Die Lehrer“, unterstützt von ihrem Pianisten Simon Föhr, das Publikum zu begeistern.

Ob es die offensichtlichen Verbindungsprobleme bei einer Videokonferenz und die daraus resultierende se.. ho.pri.e K...unik..ion, die Wahl der richtigen Studienfächer und den daraus entstehenden Vor- und Nachteilen oder die Erlebnisse einer rasanten Klassenfahrt an die Nordsee waren, alle Anwesenden, ob Lehrer oder nicht, amüsierten sich köstlich und der eine oder die andere erkannte sich in den Berichten über die Arbeit mit den Pubertierenden dieser Welt und den Gesprächen mit deren Erziehungsberechtigten wieder.

Am Ende dieses unterhaltsamen Abends war die Spendenkasse des Schulfördervereins gut gefüllt und die Vorbereitungsklassen der Bilharzschule können sich über die finanzielle Unterstützung durch diese Spenden freuen.