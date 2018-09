Künstler aus der OWB fühlen sich wie in „Hollywood“

Mit dem neuen Hit „Hollywood“ geben Anita und Alexandra Hofmann einen ersten Eindruck auf das neue Album „Wahnsinn – 30 Jahre Leidenschaft“, das zum 30-jährigen Bühnenjubiläum der beiden Schlagerstars erscheinen wird. Seit 30 Jahren stehen die beiden Schwestern voller Leidenschaft auf der Bühne. Sie zeigen Leidenschaft ihren Fans gegenüber, aber auch zum Schlager, der sie seit Beginn ihrer Karriere begleitet.

Mit dem neuen Song „Hollywood“ hatten die beiden Stars die Idee, einen roten Teppich auszurollen für alle diejenigen, die es verdient haben, wie ein Hollywoodstar behandelt zu werden. Krankenschwestern, Müll- und Feuerwehrmänner oder Mütter sind Tag für Tag und unermüdlich für andere im Einsatz. Ebenso verdienen es Randgruppen wie alte und gebrechliche, behinderte Leute als „vergessene Helden“ einmal gefeiert zu werden, finden sie. Mit ihrer neuen Single „Hollywood“ holten Anita und Alexandra Hofmann diese Menschen vor die Kamera, wo sie sich eine Nacht lang wie ein Hollywood-Star fühlen konnten.

Das Musik-Video wurde im Europapark gedreht, zu dem unter vielen anderen auch die malenden Künstler aus der OWB eingeladen wurden. Für Belinda, Julia, Uli und Barbara wurde dies ein unvergesslicher Tag, nicht nur wegen der Angebote im Park, sondern wegen der außergewöhnlichen Dreharbeiten.

Ein anderes Projekt der Schlagerstars sind Fanboxen, die es ab Oktober bei Amazon zu kaufen gibt, aber die man jetzt schon bestellen kann. Zum Inhalt zählen kleine, bunte Herzbilder, die in der OWB hergestellt wurden. Anita und Alexandra ließen es sich nicht nehmen, mit einem ARD-Fernsehteam in der OWB anzureisen, um diese Malaktion gemeinsam zu filmen. Das Malen und ein Interview zum Europapark-Auftritt wurden bei ARD-Brisant und in den Regionalsendern bereits ausgestrahlt.

Anschließend wurde das Musik-Video „Hollywood“ exklusiv im OWB-Speisesaal gezeigt und die Begeisterung des Publikums ebenfalls von ARD aufgenommen.