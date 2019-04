Jungnauer stellen ihre neuen Wanderwege vor

Gleich zwei Wanderungen finden in Jungnau am Mittwoch, 1. Mai, statt. Im Rahmen einer offiziellen Einweihung der vier neuen örtlichen Rundwanderwege stellt die AG Wanderwege Jungnau den Hoppentalweg und Riedweg vor.

Start und Ziel der Rundwanderwege ist jeweils der Rathausplatz in Jungnau. Um 9 Uhr startet die erste Gruppe auf dem Hoppentalweg. Teilnehmer sollten etwas Kondition, witterungsangepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen, wenn die Ziele auf der zirka zehn Kilometer langen Strecke angesteuert werden. Der Weg führt an der Ruine Isikofen, den verlassenen Hoppentaler Höfen mit Hoppentaler Kreuz und dem Stuhler Loch vorbei. Ortsvorsteher Anton Fetscher wird dabei interessante Informationen zur Jungnauer Geschichte von der Besiedelung durch die Kelten bis in die Gegenwart liefern.

Die zweite Wandergruppe startet um 10.30 Uhr auf dem Riedweg entlang der Lauchert in Richtung der auch „Altes Schloss“ genannten Ruine Hertenstein. Sybille Hofelich und Julia Sauter übernehmen hier die Führung mit kleinen Attraktionen für Kinder. Der Weg ist eben, familienfreundlich und auch für Kinderwagen geeignet. Zwei Ziegen, zwei Pferde und ein Esel wandern ebenfalls mit. Die Teilnahme ist bei beiden ehrenamtlich organisierten Führungen kostenlos.

Ab 12 Uhr sorgt die Jungnauer Feuerwehr am Rathausplatz für das leibliche Wohl der rückkehrenden Wanderer. Klaus Rennwanz, Vorsitzender der AG Jungnauer Wanderwege, stellt den Gästen das örtliche Wegenetz vor und wird eine neue Informationstafel für den Pavillon präsentieren.