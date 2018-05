Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen hat am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Landesbahnstraße beobachtet, wie einer von drei dort befindlichen Männern im Alter von 18, 19 und 27 etwas wegwarf, als dieser den Streifenwagen erkannte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Marihuana, das in Papier eingewickelt war. Die drei Männer wurden zur Feststellung ihrer Identität zum Polizeirevier gebracht.