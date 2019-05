Junger Mann erleidet Nasenbeinbruch

Ein Jugendlicher, der sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr vor der Stadthalle in der Georg-Zimmerer-Straße aufgehalten hat, wurde dort aus nichtigem Grund durch einen jungen Mann angegangen. Im Verlaufe des dabei entstandenen Streites versetzte der Mann dem Jugendlichen einen Kopfstoß, wodurch das Opfer einen Nasenbeinbruch erlitt. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.Der Täter war Deutscher und in Begleitung einer jungen Frau. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.