Junge Schüler präsentieren das Spektrum der Musikschule

Viele stolze und interessierte Eltern sind am Samstagvormittag mit ihren Kindern in die volle Stadthalle gekommen und haben sich bei der „Mini-Live-Show“ die aktuellsten Fortschritte der kleinsten Musiker der städtischen Musikschule Sigmaringen angehört. Hier konnten bereits die Jüngsten mit vier Jahren bis hin zu den Zwölfjährigen ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellen.

Nachdem Ellen Valerius, Leiterin der Musikschule, die anwesenden Gäste in der vollen Stadthalle begrüßt hatte, zeigte das Streicherensemble darunter Geigen, Bratschen und Cellos, was es kann. Direkt im Anschluss hatte die kleine Beysa Nisanci mit dem Klavierstück „Wenn Alina tanzt“ ihren Auftritt.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die „Mini-Live-Show“ für unsere Kleinen wirklich von Bedeutung ist“, sagte Ellen Valerius. „Sie bekommen hier die Gelegenheit, das erste Mal auf einer größeren Bühne und vor Publikum zu stehen. Außerdem merken sie, dass sie ihre Instrumente nicht nur für das stille Kämmerlein lernen und üben. Das gibt Selbstbewusstsein.“

Neben einem Blockflöten- und Gitarrenensemble sowie einem Querflötenensemble wurden auch die anderen Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, zu Gehör gebracht. Anna Henze spielte auf ihrer Klarinette das Stück „Hava Nagila“ und wurde dabei vom Klavier begleitet. Aber auch bekannte Klassiker wie „Fluch der Karibik“, das vom Saxofonensemble in Begleitung von Klarinetten gespielt wurde, „Morning has broken“ oder „Oh Happy Day“, vom Tief-Blech-Ensemble, durften an diesem Vormittag nicht fehlen.

Ein besonderer Blickfang auf der Bühne waren an diesem Tag die ganz Kleinen der musikalischen Früherziehungskurse der Musikschule, die bei einem „Frühjahrsputz“ die Musik mit bunten Tüchern in Bewegung umsetzten. Die etwas erfahreneren der musikalischen Früherziehungskurse führten dann ihren „Schustertanz“ mit einem kleinen Instrumentarium auf.

Zum Mitwippen animierten auch die Schlagzeuger, die mit Cajon und Schlagzeug ihr vor allem rhythmisches Talent auf der Bühne zeigen durften. Bürgermeister Thomas Schärer ist begeistert von der Idee der „Mini-Live-Show“ der Musikschule. „Es ist einfach genial. In meiner Jugend wäre so etwas gar nicht denkbar gewesen. Aber solche Auftritte sind für die Kleinen auf jeden Fall wichtig, denn die Erfahrung und die Freude mit dem Instrument sind entscheidend dafür, dass sie dran bleiben und auch Fortschritte machen.“