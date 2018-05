Junge Musiker trauen sich auf die Bühne

Kammermusik, Musical und Jazz: Junge Künstler der Musikschulen in Sigmaringen, Mengen, Bad Saulgau und Pfullendorf haben am Samstag auf der Bühne im Sigmaringer Hofgarten gezeigt, was sie bislang gelernt haben. Anlass war die Konzertreihe Sparkassen-Soirée 2018. Zu hören waren unterschiedliche Stücke auf verschiedenen Instrumenten.

„Die Sparkassen-Soirée kann zum Höhepunkt im Kulturleben der Stadt werden“, sagte Fritz Kovacic, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen. „Uns ist es auch in diesem Jahr wieder wichtig, den Jugendlichen den Zugang zur Musik auf einer Bühne zu ermöglichen.“ Anschließend begrüßten Emilie Arnegger und Emily Brendel als klassisches Klavierduo mit Stücken von Johann Christian Bach und einer Polka von Dmitri Schostakowitsch das Publikum. Die beiden Musikerinnen aus Mengen waren an diesem Abend mit nur elf Jahren die jüngsten Künstlerinnen auf der Bühne.

Nachdem den Zuhörern ein Saxofon-Solo von Jakob Reimann sowie ein Gitarren-Solo von Larissa Zöllner präsentiert wurde, verzauberte die 17-jährige Katharina Ott die Gäste mit ihrem Gesang. Die junge Sängerin aus Meßkirch war an diesem Abend die einzige Gesangsschülerin der Musikschule und sang unter anderem „Nur für mich“ aus dem Musical „Les Misérables“, das von Politik, Barrikaden und einer unerfüllten Liebe handelt.

Marlene Wittbrodt und Magdalena Maier spielten im Klarinetten-Duo. Die beiden verbindet nicht nur die Musik und ihr Zusammenspiel im Duo, sondern auch ihre Freundschaft. Für sie ist die Musik ein Ausgleich zu den schulischen Aktivitäten. „Wenn es um einen Wettbewerb geht, setzt man sich viel intensiver mit der Musik und dem Instrument auseinander. Außerdem kurbelt es nochmal den Ehrgeiz an“, sagten die beiden Freundinnen.

Nach der Pause begrüßten Pia Bräuchle am Klavier und Wiktoria Wasilewska an der Violine das Publikum zurück im Saal. Die beiden Zwölfjährigen aus Bad Saulgau spielen ihre Instrumente bereits seit dem fünften Lebensjahr. Vor einem weiteren Klavier-Duo von Letizia Rot und Evalisa Dilger hatte die 16-jährige Julia Wetzel aus Inzigkofen mit ihren Blockflöten ihren Auftritt. Sie spielte ihre Stücke komplett auswendig – und mit dem zusätzlichen Klang ihrer Schuh-Absätze.

Beschwingte Jazz-Musik

Abschließend bekamen die Gäste Musik aus einer ganz anderen Richtung zu hören: Das Jazz-Ensemble „No Time on tuesday“ – mit Jeremias Fangauer an der Trompete, Florian Keppeler am Cello sowie Philipp Maier am Schlagzeug – spielte zusammen mit Leiter Thomas Ciesla an der Jazz-Gitarre beschwingte Jazz-Musik.

„Die Idee hinter dieser Veranstaltung ist, den jungen Künstlern die Möglichkeit zum Auftritt auf einer Bühne zu geben – aber auch die, dem Publikum zu zeigen, was unsere Stadt an Nachwuchs-Künstlern hat und dass diese wirklich extrem gut sind“, sagte Ellen Valerius, Leiterin der Sigmaringer Musikschule abschließend.