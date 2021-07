Junge Musiker belegen vordere Plätze

Vieles ist anders gelaufen als gewohnt beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“: Die Wertungsspiele in den Altersgruppen III bis VII wurden im März als Videowettbewerb durchgeführt – in einer Kombination aus Regional- und Landeswettbewerb. Und auch der Bundeswettbewerb fand virtuell statt. Die Kategorie Schlagzeugensemble wird aufgrund der Probenmöglichkeiten erst im Juli stattfinden.

Für die Altersgruppen I und II war lange unklar, ob eine Wertung in Präsenz stattfinden kann. Vor dem Hintergrund sinkender Coronavirus-Infektionszahlen konnten die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wochenende dann doch noch ihr Programm in Präsenz im Rahmen eines dezentral organisierten Wettbewerbs in Meersburg, Uhldingen, Ravensburg und Meckenbeuren vortragen. Elf Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Sigmaringen aus diesen Altersgruppen traten an, um sich und ihr Programm vor einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Nach einer langen Zeit des Wartens können sich die Ergebnisse sehen lassen: Die Teilnehmer brachten sieben erste und zwei zweite Preise mit nach Hause.

Mit den Preisträgerinnen und Preisträgern freuen sich ihre Lehrer Ilja von Grünigen, Chiaki Hils, Petro Hinterschuster, Ferdinand Janke, Reinfried Wagner-Hartl sowie die Korrepetitorinnen Chiaki Hils, Carola Holl und Gergana Hristova, die allesamt den Weg der jungen Musiker durch den Wettbewerb begleiteten. Auf ein Preisträgerkonzert muss in diesem Jahr aus Pandemiegründen verzichtet werden. Alle Beteiligten – Teilnehmer, Eltern und Lehrer – hoffen darauf, dass der nächste Wettbewerb wieder vielfältige musikalische Begegnungen mit sich bringt.

Einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erzielte Lisa-Marie Eberle (Tuba solo, 25 Punkte) in der Altersgruppe II. Darüber hinaus gingen weitere erste Preise an Clemens Dreher (Gitarre solo, Altersgruppe Ib, 22 Punkte), Sophia Schütz (Klarinette solo, Altersgruppe II, 22 Punkte), Julian Birmele (Trompete solo, Altersgruppe II, 22 Punkte), Timofei Borovik und Friederike Dahmen-Wassenberg (Klavier vierhändig, Altersgruppe Ib, 21 Punkte), Sophia Schütz und Varvara Loviagin (Klavier vierhändig, Altersgruppe II, 22 Punkte) sowie Peter Reichle (Trompete solo, Altersgruppe Ia, 21 Punkte). Zweite Preise erzielten Paul Glaser (Trompete solo, Altersgruppe Ib, 20 Punkte) und Matti Hellwig (Trompete solo, Altersgruppe II, 20 Punkte).