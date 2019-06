Der Prozess um den Mord an einer Dreifach-Mutter im Laichinger Stadtteil Suppingen im Herbst 2018 ist am Montag am Ulmer Landgericht gestartet. Der zur Tatzeit 40 Jahre alte Familienvater sitzt auf der Anklagebank. Ihm wird heimtückischer Mord vorgeworfen.

Über seinen Anwalt äußerte sich der Angeklagte erstmals umfänglich zum Tathergang. So räumte der 40-Jährige in der vor Gericht verlesenen Verlautbarung ein, seine Ehefrau - von der er getrennt lebte - mit dem Messer getötet zu haben.