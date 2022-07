Junge Leute setzen sich für bessere Schulen ein und fahren nach Berlin

50 junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch vor Kurzem nach Berlin eingeladen. Darunter viele Schülersprecher, Pfadfinder, Mitglieder beim Roten Kreuz und Ausbildungsbeste der hiesigen Innungen aus der ganzen Gegend. Die jungen Leute konnten vier Tage lang das Berliner Regierungsviertel kennenlernen. Neben Besuchen in Museen und politischen Einrichtungen kamen sie auch drei Mal mit Mesarosch zu Diskussionen zusammen. Das berichtet das Büro des Abgeordneten in einem Presseschreiben.

Ein großer Teil der Gruppe hatte sich schon Wochen zuvor mehrfach mit dem Abgeordneten getroffen - wenngleich vor allem digital. In Videokonferenzen hatten 30 Schülersprecherinnen und -sprecher gemeinsam mit Mesarosch Vorschläge erarbeitet, wie Schulen in Coronazeiten besser sein können. Herausgekommen ist ein zweiseitiges Papier mit konkreten Ideen.

Im Laufe ihrer Diskussionen kam auch öfter zur Sprache, was an Schulen überhaupt unterrichtet werden sollte und was nicht. Daraufhin lud Mesarosch kurzerhand den früheren Kultusminister von Baden-Württemberg Andreas Stoch ein. Mit ihm diskutierten die jungen Leute, wer eigentlich entscheide, was an Schulen gelehrt wird.

„Die Jugend ist politisch und setzt sich engagiert für ihre Anliegen ein“, hält der Bundestagsabgeordnete fest: „Wo immer ich das unterstützen kann, werde ich das tun.“ Auf der gemeinsamen Berlinfahrt gingen die Diskussionen weiter. Auch im neuen Schuljahr sind Treffen geplant. Denn zum Winter hin könnten die Vorschläge der jungen Leute konkret auf die Probe gestellt werden, heißt es im Bericht abschließend.