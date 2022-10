Junge Leute nehmen Gesellenbriefe wieder persönlich entgegen

Bei der Lehrabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen in Mengen-Ennetach haben 87 Junggesellinnen und Junggesellen aus 16 verschiedenen Berufen ihre Gesellenbriefe erhalten. Die Preisträger der Winter- und Sommergesellenprüfung wurden für ihre herausragenden Leistungen besonders ausgezeichnet.

Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht gratulierte den Gesellinnen und Gesellen zu ihrer bestandenen Prüfung. Nach zweijähriger coronabedingter Pause sei es endlich wieder möglich, die Gesellenbriefe persönlich zu überreichen, sagte er. Auch im Handwerk schreite die Digitalisierung voran, beispielsweise beim Einsatz von Drohnen oder beim sogenannten Smart Home.

Appell an die Politik

Darüber hinaus biete das Handwerk gute berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, sagte Bauknecht. Beispielhaft nannte er die Weiterbildung zum Meister beziehungsweise zur Meisterin oder zum Techniker beziehungsweise zur Technikerin. Der Kreishandwerksmeister appellierte an die Politik, die Berufsausbildung stärker zu fördern. „Die duale Ausbildung in Deutschland ist der Garant für die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa“, sagte er.

Die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese dankte den Vertretern der Betriebe und Berufsschulen für ihre Arbeit und Unterstützung der Lehrlinge. Sie lobte die Junggesellinnen und Junggesellen für die „sehr gute Wahl“ eines handwerklichen Ausbildungsberufs. Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, unterstrich die Bedeutung des Handwerks für den Klimaschutz und die Energiewende. Beides sei ohne Handwerk nicht zu schaffen, sagte er.

Erste Landesbeamtin verlost ein Goldstück

Elektroniker Jan Rauch und Raumausstatterin Linda Specker berichteten im Interview mit Patricia Baumann, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, von ihrem beruflichen Arbeitsalltag. Beide beschrieben diesen als abwechslungsreich, interessant und mit guten Jobaussichten. Getreu dem Motto „Handwerk hat goldenen Boden“ verloste Claudia Wiese unter allen anwesenden Junggesellinnen und Junggesellen zum Ende der Veranstaltung ein Goldstück.

Zur Lehrabschlussfeier im September hatte die Kreishandwerkerschaft zusätzlich die Preisträger der Wintergesellenprüfung eingeladen, um allen Jahrgangsbesten des Jahres eine angemessene Würdigung ihrer Leistung im Rahmen einer Feier zu bieten. Das Bau-Plus-Quintett gestaltete den musikalischen Rahmen der Feier. Andreas Rebholz führte als Moderator humorvoll und wortgewandt durch das Programm.

Die Preisträger der Wintergesellenprüfung

Elektroniker: Marius Brendle (Norbert Klein, Ostrach), Felix Strobel (Dominik Krezdorn, Illmensee); Kfz-Mechatroniker: Jan Gutknecht (Irßlinger Nutzfahrzeug-Service, Meßkirch), Fabian Kromer (Braun Fahrzeugbau, Sigmaringen), Andreas Putzi (Autohaus Zimmermann, Sigmaringen); Maurer: Marvin Loeffler (Löffler Hoch- und Tiefbau, Stetten a.k.M.); Raumausstatterin: Julia Lindner, Annika Twardon, Amalia von Alberti (Markus Haller Raumgestaltung, Horgenzell)

Die Preisträger der Sommergesellenprüfung:

Bäckerin: Saskia Henkel (Bäckerei Monika Hauff, Meßkirch); Elektroniker: Leo Hegner (SF Elektro, Frank Schultheiß, Pfullendorf), Jan Rauch (Alfons Burth, Hohentengen), Timo Roth (EZS - Fürstlich Hohenzollernsche Elektrozentrale, Sigmaringen); Fotografin: Kyra Elisa Abt (Fotostudio Manuela Hund-Lihs, Ravensburg), Jessica Schneider (Fotostudio Laudert, Bad Waldsee), Lea Schramm (Fotostudio Rainer Lebherz, Ofterdingen); Friseurin: Emese Biszak (Friseurbetrieb Marc Philipp Maria Schweikart, Ostrach), Gisella Greco Todor (Klier Hair Group, Pfullendorf); Kfz-Mechatronikerin: Sarah Hinderhofer (Autohaus Bauschatz, Sigmaringen); Maler und Lackierer: Marcel Graf (Manfred Rogg, Gammertingen), Mario Haack (Reuter Malerwerkstätten, Krauchenwies); Maurer: Jakob Greinacher, Matthias Haas (Greinacher Bau, Sauldorf), Joshua Winkhart (Georg Reisch, Bad Saulgau); Raumausstatter/in: Melissa Hipp (Raumausstattung Schultz, Gammertingen), Elias Hirsch (Raumausstattung Thomas Schlegel, Biberach), Linda Specker (Erwin Riegger Raumausstattung, Sigmaringen); Tischler/in: Rene Detzel (Schreinerei Werner Weiss, Bad Saulgau), Johanna Luib (Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen – Deutsche Provinz, Bad Saulgau), Paul Metzler (Matthias Reck Möbel Reck, Hohentengen); Stuckateur: Ronaldo Leonardo Laneri (G. A. M. Stuckateurbetrieb, Krauchenwies); Zimmerin/Zimmerer: Oliver Lanman-Bockemuehl (Zimmererbetrieb Hans-Dieter Maier, Herdwangen-Schönach), Viola Schnieders (Zimmerei/Schreinerei Pius Luib, Bad Saulgau)