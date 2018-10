Jungau feiert Erntedank

In der Kirchengemeinde St. Anna in Jungnau ist am vergangenen Samstag das Erntedankfest im Rahmen eines Familiengottesdienstes gefeiert worden. Mit den Erntegaben wurde Gott für die Garten- und Feldfrüchte gedankt und der enge Bezug der Christen zu Natur und Schöpfung hergestellt. Pfarrer Liviu Jitianu zelebrierte die Messe. Umrahmt wurde der Gottesdienst vom Chor „JuVoices“ unter der Leitung von Paula Bienert. Der festliche Erntedank-Altar wurde vom Gemeindeteam gestaltet.