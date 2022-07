Juliane Vees erhält Bundesverdienstkreuz

Am Samstag, 25. Juni, fand in der Stadthalle Sigmaringen der Verbandstag des Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern statt. Gefeiert wurde - coronabedingt um ein Jahr verschoben - das 40+1-jährige Bestehen des Frauenverbands. Neben zahlreichen weiteren, mitunter sehr humorvollen, Programmpunkten war der Höhepunkt der Veranstaltung laut dem LandFrauenverband die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Präsidentin Juliane Vees.

Die Veranstaltung war die erste nach über zwei Jahren, an der sich Mitglieder aller zwölf Kreisverbände des LandFrauenverband Württemberg-Hohenzollern wieder begegnen konnten. Rund 300 Teilnehmende fanden sich an diesem Tag zusammen, hauptsächlich Mitglieder, aber auch langjährige Wegbegleiterinnen, Ehrengäste und Sponsoren.

Juliane Vees, seit 2009 Präsidentin des LandFrauenverband Württemberg-Hohenzollern, sprach in ihrer Eröffnungsrede von der Vergangenheit – von 40 Jahren mit politischer Einflussnahme, sozialem Engagement und fachlicher Verbraucheraufklärung – aber vor allem von der Zukunft, mit ihren Herausforderungen und Visionen. Drei große „T’s“ stünden hier im Vordergrund: Team, Talente und Toleranz. Erstens das Team, also die Gemeinschaft, und alle Arten von Zusammenarbeit. Zweitens die Talente beziehungsweise die Vielfalt der Talente, die im LandFrauenverband durch die breitgefächerten Berufe, das unterschiedliche Alter und die verschiedenen Regionen zusammenträfen.

Und drittens die Toleranz von anderen Meinungen sowie Denk- und Lebensweisen; auch sich zu öffnen gegenüber neuen Strömungen wie Urbanisierung, Digitalisierung und Globalisierung. Zusammenfassend meinte Vees, dass die Konnektivität, also die Verbundenheit und Vernetzung, nach wie vor die große Stärke der LandFrauen sei. Diese würde zwar auch digital funktionieren, aber vor allem an Tagen wie diesen analog, von Angesicht zu Angesicht. Sie schloss ihre Rede mit einem Zitat des amerikanischen Informatik-Professors Alan Kay: „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“

Nach Vees‘ Eröffnungsrede und dem Grußwort des Sigmaringer Bürgermeisters Marcus Ehm wurde es mit den Ansprachen von Joachim Rukwied, Marlene Mortler und Peter Hauk politisch. Alle drei verwiesen auf die aktuelle weltpolitische Lage mit dem Krieg in der Ukraine, der spürbare Konsequenzen auf die Energie- und Nahrungsmittelversorgung mit sich bringe. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes und des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg, betonte darüber hinaus die Wichtigkeit des Engagements aller LandFrauen und bestärkte diese darin, nicht nur als Arbeitskraft im Hintergrund, sondern auch als Unternehmerin und Teilhaberin des heimischen landwirtschaftlichen Betriebes aufzutreten.

Im Anschluss daran folgte die Festansprache von Marlene Mortler, CSU-Politikerin und Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie nannte fünf wesentliche Punkte, die die großen Herausforderungen in Europa darstellten. Neben der Gesundheit, Verteidigung und Cyber-Sicherheit seien die Energie-Versorgung und Ernährungssicherheit zwei Bereiche, die insbesondere für den ländlichen Raum und den Agrarsektor bedeutend sind. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, den ländlichen Raum zu stärken, was die Bedeutung der LandFrauen unterstreiche. Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz von Baden-Württemberg, bedankte sich bei den LandFrauen für ihr gesellschaftspolitisches Engagement – würde doch der Zusammenhalt in einer Gesellschaft hauptsächlich über die Frauen stattfinden.

Anschließend leitete Hauk über zum nächsten, mit Spannung erwartetem Programmpunkt – der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Verbandspräsidentin Juliane Vees. In seiner Laudatio machte Minister Hauk einen Streifzug durch ihr vielfältiges Engagement: als langjährige Präsidentin des LandFrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern, als 1. Vizepräsidentin des Deutschen LandFrauenverband e.V., in zahlreichen berufs- und sozialpolitischen Fachausschüssen auf Bundes- und Landesebene sowie in der Kommunalpolitik für die CDU im Wahlkreis Freudenstadt. Sichtlich ergriffen bedankte sich Vees bei all ihren Weggefährtinnen der vergangenen Jahre, vor allem aber bei ihrer Familie – allen voran ihrem Ehemann, der sie in ihrem Tun immer unterstütze.

Als letzter Punkt der Veranstaltung stand ein politisches Kabarett auf dem Programm. Marlies Blume verstand es mit gewissen Verwandlungskünsten und viel Wortwitz, die anwesenden Frauen zu animieren: um wieder rauszugehen nach den Pandemie-Jahren, um sich auszutauschen und zuzuhören, um gemeinsam für ein friedliches Miteinander einzustehen, um zu wirken und sichtbar zu werden, und um einzutreten für Frauenrechte und Gleichstellung. Während Denise Maurer zuvor von den LandFrauen als „Sekundenkleber der Gesellschaft“ sprach, gab Marlies Blume den Frauen den treffenden Titel „geballte Systemrelevanz auf zwei Beinen“.