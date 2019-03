Julian Mack ist neuer Chorleiter in Oberschmeien

Mit einer Satzungsänderung und einem neuen Chorleiter startet der Männergesangverein (MGV) Schmeien in das neue Vereinsjahr. In seinem Bericht zur Hauptversammlung freute sich Vorsitzender Andreas Janz, dass der MGV sich rege am Kultur- wie Vereinsleben beteiligt. „Mit uns rechnet man wieder!“, lautete sein Resümee.

So hatten die Sänger etwa am Elfmeterschießen des Sportvereins teilgenommen, Altpapier- und -metall gesammelt oder an Fronleichnam und beim Dörflichen Advent gesungen. Von vier Mitgliedern musste der Verein aus verschiedenen Gründen Abschied nehmen, sieben neue sind dazu gekommen.

Zu den Verabschiedungen kam eine weitere hinzu: im September hatte Chorleiter Richard Fischer angekündigt, dass er zum Jahresende den Taktstock niederlegt. Das „heftigste Unwetter des Jahres“, wie Janz meinte, der das vergangene Vereinsjahr mit einer Schiffsreise verglich. Hilfe kam in der Person von Michael Stecher. Er hatte sein Mitwirken im ersten Bass des Männerchors Eintracht Rulfingen unterbrochen. Dafür dankte ihm Janz mit einem Präsentkorb: „Es ist schwer, jemanden zu verabschieden, der so gut zu uns passen würde.“

Ein neuer Chorleiter ist bereits gefunden: Julian Mack. Er stammt aus der Nähe von Nagold und hat in Karlsruhe auf Lehramt Schulmusik studiert, mit Leistungsfach Dirigat. Dort und in seiner Heimat hat er viel praktische Erfahrungen gesammelt. Sein beruflicher Werdegang hatte ihn zu Anfang des Schuljahres an die Geschwister-Scholl-Schule in Sigmaringen geführt. Er hat sich auch nach einem Chor umgesehen.

Die Chemie stimmt

Nach einem Probedirigat hatte nicht nur er den Eindruck, dass die Chemie stimmt, weshalb die Entscheidung des MGV zwischen zwei Bewerbern auf ihn gefallen ist „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, nahm Mack die Wahl an.

Die Hauptversammlung zog noch weitere Veränderungen nach sich. Die im Mai in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung hatte die Vorstandschaft dazu veranlasst, die Satzung zu überarbeiten – in weiten Teilen redaktionell, was die Mitglieder einhellig annahmen. Ebenso einstimmig lautete der Vorratsbeschluss, dass die Vorstandschaft, bestehend aus Vorsitzendem, Stellvertreter und Schatzmeister, um zwei Ämter erweitert wird. Vorsitzender bleibt Andreas Janz, Armin Oswald vertritt ihn, auch wurde Schatzmeister Jürgen Hartmann in seinem Amt bestätigt. Neu hinzu gekommen sind Petra Kasper als Schriftführerin, da Wilhelm Reiser sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, sowie Sandra Hospach als Beisitzerin. Die Anzahl der Personen im Ausschuss bleibt dadurch jedoch unverändert.

Damit im schlimmsten Fall der Verein nicht ohne Führungsmannschaft da steht, wurde außerdem der Wahlturnus geändert: die Ämter des Vorsitzenden, des Schriftführers und des Beisitzers werden nun im selben Jahr zur Wahl gestellt und sind 2019 wieder an der Reihe, im Jahr darauf folgen die Ämter des zweiten Vorsitzenden und des Schatzmeisters.