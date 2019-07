Julia Wetzel spielt die Blockflöte meisterlich

Zum abendlichen konzertanten Empfang haben die 21 Sänger des Projektchors Oberschmeien um ihren Chorleiter Werner Bix in die St. Georgkirche eingeladen. Bereichert wurde der Chorgesang durch den Gastauftritt von Julia Wetzel aus Inzigkofen. Die junge Blockflötenspielerin erlaubte mit drei ausgewählten Stücken einen beeindruckenden Einblick in ihr Können.

Chorleiter Werner Bix führte selbst durch das Programm, welches er unter das Motto des ersten Liedes stellte: „Alles, was Oden hat, lobe den Herrn.“ Dies entspräche der grundsätzlichen Ausrichtung des kleinen Chors, erklärte Werner Bix, der nun schon seit 20 Jahren existiere. Damals habe er den vakanten Posten des Organisten übernommen und im ersten Jahr bereits einen Kinderchor für die Christmette aufgestellt. Schon im nächsten Frühjahr sei die Gestaltung der Maiandacht durch einige Projektsänger hinzugekommen, welche fortan zum festen Eintrag im Terminkalender in der Kirchengemeinde Oberschmeien wurde, weitere Hochfeste wie Allerheiligen oder das Patrozinium werden ebenfalls vom Projektchor mit gestaltet.

Werner Bix führte weiter aus, dass sie ein bunter Haufen mit ständiger Fluktuation seien, aktuell singen Personen aus Oberschmeien, Unterschmeien, Gutenstein, Frohn-stetten und Laiz mit. Das jeweilige Lied kündigte der Chorleiter immer mit informativem Hintergrundwissen an, welches öfter zum Nachdenken anregte und eine noch intensivere Wirkung bei den Zuhörern hervorrief. Der Welthit „Bright eyes“ von Art Garfunkel wurde in der deutschen Version „Gott du Quelle der Liebe“ wunderschön interpretiert, ebenso wie die anderen, ausschließlich in deutscher Sprache gesungenen Lieder.

„So gut und günstig kommen wir nie wieder in den Genuss, ein solches Juwel an der Blockflöte hören zu dürfen“, mit diesen Worten kündigte Werner Bix die junge Julia Wetzel aus Inzigkofen an, die schon jetzt in Fachkreisen als Ausnahme-Flötistin gilt. Die junge Frau, die gerade als Jahrgangsbeste ihr Abitur bestanden hat und im Herbst ein Studium an der Musikhochschule in Trossingen beginnt, wurde von ihrem ehemaligen Lehrer Bix zum Gastauftritt in Oberschmeien eingeladen. Mit drei Stücken, zwei aus dem Mittelalter und der Zugabe in Form einer Partita von Johann Sebastian Bach in C-Moll, beeindruckte Julia Wetzel die Zuhörer. Seit ihrem vierten Lebensjahr spiele sie die Blockflöte, und mit jedem Lebensjahr wuchs die Begeisterung für das Holzblasinstrument, erklärte die junge Frau.

Im zweiten Teil des Konzertes sang der Chor unter dem sicheren Dirigat von Werner Bix und mit der Begleitung am Klavier durch Mathias Trost fünf weitere ansprechende Lieder. Als Zugabe gab es „Füllt auf eure Gläser und stoßt mit uns an“, was gleichzeitig Einladung zum gemeinsamen Ausklingen des Abends in die Oberschmeier Halle für die Konzertbesucher war.