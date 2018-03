Jugendpastorale Teams arbeiten zusammen

Verstärkte Kooperation, vielfältigere Angebote und spezialisierteres Know-How zur Unterstützung der Jugendarbeit vor Ort, dies sind drei Ziele, die die kirchliche Jugendarbeit in der Erzdiözese Freiburg mit ihren neuen jugendpastoralen Teams erreichen will. Wie das aussehen soll, hat jetzt das jugendpastorale Team Bodensee-Hohenzollern in seiner Konzeption ausformuliert. Die zuständigen Dekane sowie der Leiter der Abteilung Jugendpastoral haben die Konzeption in Kraft gesetzt.

„Jugendarbeit am Bodensee funktioniert anders als Jugendarbeit in Karlsruhe oder im Odenwald. Darum haben die Mitarbeitenden in den jugendpastoralen Teams in den vergangenen Monaten für ihr jeweiliges Gebiet eine eigene Konzeption erarbeitet“, erklärt Manuel Schätzle, Leiter der Abteilung Jugendpastoral im erzbischöflichen Seelsorgeamt. Das jugendpastorale Team Bodensee-Hohenzollern, dass für die Dekanate Hegau, Konstanz, Linzgau, Sigmaringen-Meßkirch und Zollern zuständig ist, hat jetzt als erstes die Arbeit zu einem Abschluss gebracht. Die neue Konzeption sieht neben der engeren Zusammenarbeit auch Projekte wie gemeinsame Kursangebote vor.

„Mit der Konzeption geben wir eine Antwort auf eine entscheidende Zukunftsfrage für uns als Kirche vor Ort: Wie kann es gelingen Jugendliche und junge Erwachsene dort zu unterstützen, wo sie aktiv sind?“, führt Marcel Lehmann, Leiter des jugendpastoralen Teams Bodensee-Hohenzollern, aus. Die neuen Teams sollen dabei ein Schlüssel zum Erfolg sein „ Bei der großen Anzahl an unterschiedlichen Themen, die junge Menschen umtreiben, ist es für einzelne Mitarbeitende schlicht unmöglich bei jedem Thema am Puls der Zeit zu sein. Selbst für uns als Team bleibt das eine Herausforderung – aber eben eine Herausforderung, die nicht mehr unlösbar ist“, so Lehmann weiter. Im jugendpastoralen Team Bodensee-Hohenzollern werden sich künftig einzelne Referenten vertieft in spezielle Themengebiete wie Schule, Jugendspiritualität oder Ehrenamtsmanagement einarbeiten, um so den Seelsorgeeinheiten und Gruppen vor Ort eine vertiefte Expertise zur Verfügung stellen zu können.