Jugendmedienakademie mit Online- und Präsenzangeboten

In den kommenden Herbstferien findet die Jugendmedienakademie von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. November, statt. An drei Tagen werden Kurse für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren, die sich rund um das kreative Arbeiten mit digitalen Medien drehen, angeboten. Es wird programmiert, geschnitten, gefilmt, entwickelt, konstruiert und gespielt. Die Kurse finden online und in Präsenz in Kleingruppen mit maximal 6 Teilnehmenden statt.

In diesem Jahr findet die Jugendmedienakademie wieder verstärkt vor Ort in Sigmaringen, Mengen, Bad Saulgau und Pfullendorf statt. Gleichzeitig gibt es auch Online-Kurse. Die Online-Angebote lassen sich bequem von zuhause aus besuchen. Das spart Zeit und Wege. Vor Ort finden die Veranstaltungen in Sigmaringen überwiegend im Innovationscampus statt. Die Teilnehmenden können dort alles über das Heimnetzwerk lernen – interessant für alle die sich Zuhause mit einem Spielserver auseinandersetzen wollen. Ganz praktisch wird es beim Lötworkshop oder beim Kurs mit dem Mikrocontroller Arduino. Seit Jahren hat sich auch das Thema Spielen einen festen Platz bei der Jugendmedienakademie gesichert. Mit Minecraft und Minetest stehen zwei Spiele bereit, die auch im Bildungskontext zum Einsatz kommen.

Die Kurse werden teilweise von Jugendlichen Angeboten, die selbst früher als Teilnehmende dabei waren. Ziel der Jugendmedienakademie ist es nicht, ein perfektes Ergebnis zu erzielen, sondern junge Menschen mit den gleichen Interessen zusammenzubringen einen Austausch zu ermöglichen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.