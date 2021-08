Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag kurz nach 15 Uhr in der Laizer Straße von einem Auto erfasst worden. Die Polizei teilt mit, dass der Junge die Straße überqueren wollen und unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Eine 54-jährige Fahrerin eines Transporters hat den Jugendlichen angefahren und verletzte ihn dadurch leicht. Der 14-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Transporter entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.