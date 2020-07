Jugendlicher beschimpft Busfahrer

Weil er ihn nicht ohne Mund-Nasen-Schutz im Bus mitnehmen wollte, hat ein Jugendlicher am Dienstagum kurz nach 13 Uhr an der Bushaltestelle am Leopoldplatz einen Busfahrer beschimpft und bespuckt. Der 15-Jährige traf den Busfahrer dabei nicht, da zum Schutz vor Corona vor dem Busfahrer eine Plexiglasscheibe montiert war. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Beleidigung gegen den Jugendlichen.