Jugendlicher bedroht Mann mit Messer

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen, der am Montag gegen 17 Uhr in der Krauchenwieser Straße einen 52-jährigen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Der Jugendliche befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und war mit rund 2,8 Promille stark alkoholisiert. Nachdem er mit einem Butterflymesser zunächst ein Werbebanner und ein Fahrzeug beschädigt hatte, bedrohte er den 52-Jährigen. Eine Polizeistreife konnte den Jugendlichen festnehmen, er wurde zur psychologischen Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert und die Erziehungsberechtigten wurden verständigt.