Jugendliche werfen Steine vom Mühlberg

Die Polizei ermittelt gegen sechs Jugendliche, die am Sonntag gegen 18 Uhr vom Aussichtspunkt Mühlberg Steine und Müll sowie eine mit Steinen gefüllte Cola-Flasche heruntergeworfen haben sollen. Die Cola-Flasche verfehlte knapp zwei Personen, die sich unterhalb des Mühlbergs aufhielten. Die Polizeibeamten trafen die Jugendlichen am Aussichtspunkt an. Diese versuchten zu flüchten, konnten jedoch eingeholt werden. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit.