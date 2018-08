Jugendliche und Geflüchtete malen fürs Fest der Kulturen

- 35 Jungen und Mädchen der Teengruppe des FeG-Zeltlagers, das dieses Jahr in Oberschmeien aufgebaut war und in dem Kinder und Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg zusammenkommen, haben sich mit 15 Geflüchteten in der Jugendkunstschule in Laiz zum Malen getroffen. Die Jahre zuvor hatten die Teens jeweils einen Nachmittag mit Geflüchteten im Gelben Haus verbracht. Wegen der Schließung des Gelben Hauses suchten die Jugendlichen nach einer neuen Möglichkeit zur Begegnung.

„Für das Fest der Kulturen brauchen wir noch einiges an Material“, sagte die Integrationsbeauftragte, Claudia Lamprecht, und nahm Kontakt zur Jugendkunstschule auf. Ziel war es, Schilder für die verschiedenen Nationalitäten zu malen, die am 14. Oktober Köstlichkeiten aus ihrer Heimat anbieten. Außerdem galt es, Holz-Elche zu bemalen, die in einem Flüchtlingsprojekt gefertigt werden und am Fest der Kulturen präsentiert werden. Es ist geplant, aus dem Erlös der Elch-Aktion ein Gemeinschaftsprojekt mit Geflüchteten zu finanzieren.

Die Verständigung in den Malgrüppchen war so bunt wie die bereit gestellten Farben: in Deutsch, Französisch, Arabisch und mit Händen und Füßen. Überall lag Glimmer und Glitzer, Deko-Federchen schwebten durch die Luft. Samuel Hayer, Verantwortlicher des FeG-Zeltlagers für diese Aktion, ist beeindruckt, was Menschen unabhängig von Herkunft, Sprache oder Hautfarbe gemeinsam schaffen können.

Die Fachbereichsleitung der Jugendkunstschule, Gabi Maier, schwärmt: „Üblicherweise arbeiten wir nur in Kleingruppen. Aber es war eine kreative Stimmung und es sind außergewöhnlich schöne Stücke entstanden“. Die Ehrenamtskoordinatorin des DRK, Stefanie Gäble, sagte: „Wir haben zum ersten Mal, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal zusammengearbeitet.“