Jugendliche steigen in digitale Welt ein

Kreativ mit digitaler Technik arbeiten können Jugendliche ab zehn Jahren bei der Jugendmedienakademie. Sie findet in den Herbstferien vom 29. bis 31. Oktober im Alten Schlachthof in Sigmaringen sowie in den Jugendhäusern in Bad Saulgau und Pfullendorf statt.

„Gerade heutzutage mit der zunehmenden Fülle an Medienangeboten ist es wichtig, dass Jugendliche ihre Medienkompetenz schulen und praktisch üben. Die Jugendmedienakademie bietet mit ihrem Angebot für jeden etwas, ob er nun Medien-Neuling ist oder seine Leidenschaft noch etwas vertiefen möchte“, sagt Dietmar Unterricker, Leiter der Kinder- und Jugendagentur ju-max des Landratsamtes und Initiator der Medienakademie.

Das Workshopangebot ist breit gefächert: Ob Film, Ton, Web, Spiele-entwicklung, Social Media oder programmieren – jeder kann sich sein Lieblingsmedium aussuchen und erhält Tipps und Tricks, wie man Beiträge, Filme, Fotos und mehr produziert. Die Workshops sind teilweise von Jugendlichen für Jugendliche.