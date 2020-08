Jugendliche stehlen Schild und Kette

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Dienstag kurz vor 22 Uhr in der Sigmaringer Straße In den Burgwiesen eine Absperrkette und ein Halteverbotszeichen gestohlen. Die vier Jungen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren waren alkoholisiert und hatten das Verkehrssschild und die Kette von einem Parkplatz mitgenommen. Eine Polizeistreife stellte die Jugendlichen, brachte sie zur Dienststelle und übergab sie dort ihren Eltern.