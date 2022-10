Jugendliche sind an der Mitgestaltung interessiert

Um besser auf die Interessen und Wünsche der Sigmaringer Jugendlichen einzugehen und neue Mitglieder für das Jugendforum zu werben, hat das Jugendforum Sigmaringen gemeinsam mit dem Amt für Familie und Bildung vor Kurzem einen Jugendaktionstag in der Stadthalle Sigmaringen organisiert.

Nachdem der Jugendaktionstag pandemiebedingt im vergangenen Jahr verschoben werden musste, konnte das Jugendforum im Austausch Ideen und Wünsche von Jugendlichen außerhalb des Jugendforums aufnehmen und im persönlichen Kontakt die Arbeit des Jugendforums vorstellen. Hierdurch sollen Jugendliche motiviert werden, selbst Freude an politischer Beteiligung zu finden und Teil des Jugendforums zu werden, berichtet die Stadtverwaltung in einem Schreiben.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Familie und Bildung und der städtischen Schulsozialarbeit und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der offenen Jugendhilfe, fanden die umfangreichen Vorbereitungen zu diesem Ereignis statt. So wurden bereits im Vorfeld der Veranstaltung die Schulen und die SMV Lehrerinnen und Lehrer eingebunden und Themen gesammelt, die bei den Jugendlichen besonders im Fokus stehen. Das Jugendforum hat mögliche Themen gesichtet und darüber entschieden, welche Leitgedanken am Aktionstag in die Diskussion kommen sollten.

Insgesamt 50 Schülerinnen und Schüler aus der Bilharzschule, der Theodor-Heuss-Realschule, der Luise–Leininger-Schule und der Liebfrauenschule brachten sich an diesem Vormittag aktiv in der Stadthalle ein.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Marcus Ehm, folgte eine allgemeine Vorstellung des Jugendforums und der Sigmaringer Möglichkeiten der Jugendbeteiligung. Stadtrat Spaett stellte gemeinsam mit Hanna Stauß und Lisa Lendle, beide langjährige Mitglieder des Jugendforums, die bisherige Arbeit des Jugendforums vor. Im Anschluss konnten die Schülerinnen und Schüler eine, der vier Arbeitsgruppen – Jugendhaus, Jugendcafé, sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen – wählen.

Da der Jugendaktionstag kein reines Arbeitstreffen sein sollte, wurde die Pause ins neu gestaltete Jugendhaus verlegt. Dort konnten sich die Jugendlichen bei Brezeln und Getränken einen eigenen Einblick von den neuen Räumen machen und bspw. den neuen Billardtisch ausprobieren.

Zum Schluss wurden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen im Plenum durch die Jugendlichen präsentiert. Hierbei zeigte sich, dass die Jugendlichen Lust auf Beteiligung haben und tolle Ideen mitbringen, schreibt de Stadt in ihrem Bericht weiter. So ist beispielsweise aus der Veranstaltungsgruppe heraus direkt eine Motto-Party im Jugendhaus geplant, die am 3. Dezember von 14 bis 16 Uhr stattfinden wird. Ellen Valerius, Leiterin des Amts für Familie und Bildung, verabschiedete die Jugendlichen gemeinsam mit einer Einladung zum nächsten Jugendforum und einer Tafel Schokolade.