Jugendliche legen erneut Äste auf Straße

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sind zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche angezeigt worden. Die beiden stehen im Verdacht, am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwei dicke Äste auf die B 32 in Höhe der Liebfrauenstraße gelegt zu haben. Ein aus Richtung Sigmaringendorf kommendes Auto, an dessen Steuer ein Polizeibeamter in seiner Freizeit saß, musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit den Ästen zu kollidieren. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten jedoch durch die Angaben eines weiteren Beteiligten, der bei der gefährlichen Aktion zugeschaut hatte, ermittelt werden. Bereits am 26. Mai war es an derselben Stelle zu einem gleichgelagerten Vorfall gekommen, der einer Zeugenaussage zufolge vermutlich ebenfalls den beiden Jugendlichen zuzuschreiben sein dürfte.