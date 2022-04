Jugendliche können ungewöhnliche Berufe entdecken

Am 28. April ist „Girls' Day“, der Mädchen-Zukunftstag. An diesem Tag haben alle Mädchen ab der fünften Klasse die Möglichkeit, noch immer mädchenuntypische Berufe kennenzulernen und ihre Fähigkeiten auf neuen Gebieten zu testen. An diesem Tag stehen viele Türen in den Bereichen Technik, Naturwissenschaften, Forschung, Wissenschaft und Handwerk offen. Eine Gelegenheit, Berufe kennenzulernen, in den bisher nur wenige Frauen arbeiten, obwohl sie abwechslungsreich sind und spannende Karrieremöglichkeiten bieten, teilt der Landkreis Sigmaringen mit.

Der „Girls' Day“ hat im Landkreis Sigmaringen demnach bereits Tradition. In diesem Jahr ist es wieder möglich, in Unternehmen, Hochschulen und sonstige Institutionen zu schnuppern. Der Landkreis bietet Einblick in die Tätigkeit als Straßenwärter oder Förster. Die Anmeldung erfolgt wie bei allen Angeboten über die Internetseite www.girls-day.de

Zeitgleich mit dem „Girls' Day“ findet auch der „Boys' Day“ für junge Männer statt. Sie bekommen das Angebot der Berufsorientierung in Kindergärten, Grundschulen und sozialen Einrichtungen. Alle Informationen dazu gibt es auf www.boys-day.de