Jugendliche geben sich als Polizisten aus

Mit Folgen rechnen müssen zwei Jugendliche, die sich am Mittwoch als Polizeibeamte in zivil ausgegeben hatten. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Die 17- und der 18-Jährigen sprachen gegen 19:30 Uhr den 31-jährigen Fahrer eines Motorrollers an, während sich dieser auf dem Karlsplatz um einen am Boden liegenden Betrunkenen kümmerte. Hierbei gaben die beiden jungen Männer an, dass sie von der Polizei seien und eine Personenkontrolle durchführen sowie den Roller des 31-Jährigen beschlagnahmen würden. Der Ersthelfer schenkte den beiden betrunkenen Jugendlichen jedoch keinen Glauben und verständigte stattdessen das Polizeirevier Sigmaringen. Richtige Polizisten fanden das Duo kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung. Sie wurden im Anschluss angezeigt wegen Amtsanmaßung.