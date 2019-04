Jugendliche des CJD erforschen Ostern auf der Straußenfarm

Was hat Ostern für eine Bedeutung? Mit dieser Frage hat sich das CJD Jugenddorf Sigmaringen vor den Feiertagen beschäftigt und sich dabei mit dem christlichen Glauben auseinander gesetzt.

Den Auftakt der Osterprojekttage bildete ein Ausflug zur Straußenfarm Steinhart in Veringenstadt. Die Auszubildenden bekamen Einblicke in die Haltung, Aufzucht und Produktpalette der größten Vögel der Welt.

In Neufra wurde die Gruppe in der Firma Birkhof-Ei begrüßt. Dort bekamen die Jugendlichen erklärt, wie die Haltung der Hühner und deren Futterherstellung funktioniert. Gemeinsames Palmenbauen im Vesperraum des CJD machte vielen sichtbar Freude, da die Auszubildenden das von ihren Jugendgruppen auch kannten. In der Woche vor Ostern wurde ein Gesprächskreis über das Ende der Fastenzeit geführt, bei dem sich die Jugendlichen austauschten, wer seine Ziele erreicht hat und wie es sich anfühlt, diese Werte auch nach außen zu vertreten.

Zum Ende durften alle Teilnehmer gemeinsam mit Unterstützung des Küchenteams Osterlämmer und Hasen backen. Jeder Teilnehmer nahm stolz sein Gebackenes mit nach Hause und natürlich wurde auch das eine oder andere Lamm gleich verzehrt.

Das CJD Jugenddorf Sigmaringen ist eine von 150 Einrichtungen des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands. Wöchentlich befinden sich rund 90 Jugendliche, die eine Ausbildung im Bauhauptgewerbe absolvieren. Das Jugenddorf ist für die Auszubildenden während ihres Aufenthaltes in Sigmaringen der Wohn- und Lebensbereich, in dem sie von Sozialpädagogen betreut und zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung animiert werden.