Jugendkunstschule Sigmaringen in Waiblingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Herbstferien fand in der Kunstschule Waiblingen das KunstCamp des Landeskunstschulverbands statt. An dem jährlich stattfindenden Camp nahmen auch Schülerinnen der Jugendkunstschule Sigmaringen teil. Das KunstCamp Baden-Württemberg ist ein Treffpunkt für künstlerisch begabte und interessierte Jugendliche, die in den Kunstschulen Baden-Württembergs Kurse besuchen. Es findet seit 2011 einmal jährlich statt und dauert zwischen fünf und sieben Tagen.

Bis zu 40 junge Leute arbeiten mit Dozent*innen an ausgewählten Themen und in Workshops der verschiedenen künstlerischen Sparten wie Malerei und Zeichnen, Keramik und Bildhauerei, Fotografie und Film, Textiles Gestalten, Tanz und Theater.

Das KunstCamp wird durch Fraktionssondermittel und Sponsoren finanziert und seit 2014 von der Karl Schlecht Stiftung gefördert und wird jedes Jahr von einer anderen Kunstschule ausgerichtet.