Die Jugendkunstschule Sigmaringen bietet neue Kurse an. Los geht’s am Samstag, 3. Dezember. Von 10 bis 13 Uhr nähen die Teilnehmer Engel. Der Kurs ist für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. „Hast du dir auch schon mal gewünscht, eine schöne und wirkungsvolle Weihnachtsdekoration nähen zu können? Dieser Wunsch kann jetzt in Erfüllung gehen“, schreibt die Jugendkunstschulei n ihrer Pressemitteilung. Die dekorative Engel können auch ganzjährig als Schutzengel dienen.

Einen Kreativworkshop „Powerdrawing“ gibt es ebenfalls am Samstag,3. Dezember, und am 10. Dezember jeweils von 10 bis 17 Uhr. Angesprochen sind Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. „Zeichnen ist cool“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Teilnehmer lernen alles über Zeichenutensilien, Papiere, Zeichentechniken, Bildkomposition, Licht und Schatten, Proportionen und Perspektive. Dazu Tipps und Tricks, die dir das Zeichnen vom freien Scribble bis zur fotografischen Wiedergabe leicht machen. Wir zeichnen nach Vorlagen und auch frei - drinnen und draußen. Das Angebot sei ein „Must-have“ für alle, die Spaß an Realo- oder Fantasy-Motiven haben oder, die ihre Mappe zur Bewerbung für ein Kunststudium, ergänzen wollen.

Die Bau-, Mal- und Geschichtenwerkstatt lädt wieder am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 12 Uhr Kinder zwischen fünf und sieben Jahren ein. Dieses Mal besucht sie „Das Farbmonster“. Das Farbenmonster versteht die Welt nicht mehr. Was ist nur los mit ihm? Es hat alle Gefühle durcheinandergebracht und muss jetzt erst einmal Ordnung schaffen. Wird es ihm gelingen, das Kuddelmuddel aus Freude, Traurigkeit, Wut, Angst und Gelassenheit zu entwirren? Mit Hilfe der KInder ganz bestimmt, heißt es.