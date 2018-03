Jugendkriminalität im Landkreis sinkt

Die Jugendkriminalität im Landkreis Sigmaringen ist in den vergangenen neun Jahren zurückgegangen. Dies geht einem Vortrag von Kriminaloberrat Michael Schrimpf vom Polizeipräsidium Konstanz des Referats Prävention hervor, der im Jugendhilfeausschuss des Kreistages referierte. Die Anzahl der Delikte sei, trotz Berücksichtigung des demografischen Wandels, rückläufig.

So ist beispielsweise die Anzahl der Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren von 401 (Jahr 2006) auf 249 (Jahr 2014) zurückgegangen. Auch Fälle von Schulgewalt hätten stark abgenommen. „Sigmaringen kann sich im Vergleich mit anderen Landkreisen sehen lassen“, sagt Schrimpf. Einzig im Bereich der Betäubungsmitteldelike gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg. „Hier setzen wir aber auch verstärkt Ermittlungsgruppen ein, das macht statistisch gesehen viel aus“, so Schrimpf. Auf dem Vormarsch in Sachen Drogen seien im Landkreis Sigmaringen derzeit sogenannte „Legal Highs“, psychoaktive Kräutermischungen, die mindestens so gefährlich wie herkömmliche Drogen seien.

Alkoholmissbrauchsdelikte seien im Gesamten rückläufig, wobei bei es in den größeren Städten des Landkreises noch Handlungsbedarf gäbe. Die dominierenden Jugendstraftaten seien laut Schrimpf Ladendiebstahl, Sachbeschädigung, mitunter durch Graffiti, sowie Körperverletzungen. „Ein Kennzeichen von Jugendkriminalität ist ihr episodenhafter Charakter“, so Schrimpf. In Sigmaringen gebe es kleine Gruppen von Intensivtätern. Die Opfer kämen meist aus der selben Altersgruppe, es seien kaum Senioren betroffen. „Die Jugend ist nicht so schlecht wie ihr Ruf“, sagt der Kriminaloberrat.

Ein weiterer besorgniserregender Trend im Kreis sei das sogenannte „Sexting“, eine Art des Internet-Mobbings, bei dem Nacktbilder, die Jugendliche in Beziehungen mit ihrem Partner ausgetauscht haben, nach Ende der Beziehung als Druckmittel im Netz veröffentlicht werden. „Sexting beschäftigt uns gerade sehr“, sagt Schrimpf.