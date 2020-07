Jugendfeuerwehr überrascht ihre kleinsten Mitglieder

Seit vielen Wochen ist wegen der Corona-Pandemie kein gemeinsames Proben mehr mit den Kleinsten der Feuerwehr, den „Fire Dragon Kids“, möglich. „Uns erreichten bereits viele Anfragen, wann Sie wieder ins Feuerwehrhaus kommen dürfen. Leider ist das noch nicht absehbar“, sagt Stadtjugendfeuerwehrwartin Daniela Stroppel.

Deshalb kam den Betreuern die Idee einer „Anti-Langeweile-Tüte“, frei nach dem Motto: Wenn die Kinder nicht zur Feuerwehr dürfen, dann kommt die Feuerwehr eben zu ihnen nach Hause. So überraschten die Betreuer ihre Kids an der Haustüre – mit dem Feuerwehrauto.

„Der Kontakt muss einfach aufrecht erhalten bleiben“, findet Daniela Stroppel. Unter Beachtung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen stellten die Betreuer 45 Tüten zusammen. In der Überraschungstüte enthalten waren eine eigens von den Betreuern ausgearbeitete Stadtrallye, eine Bastelanleitung für einen Feuerdrachen und viele weitere Überraschungen rund ums Thema Feuerwehr. Den Betreuern war es sehr wichtig, dass die Angebote zusammen mit den Familien gemacht werden können und dabei den Bezug zur Feuerwehr wieder herstellen, sodass keiner den Anschluss verliert. Auf diese Idee wurde die Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Sigmaringen bei einem Webseminar der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg aufmerksam. Bei einer Sitzung erzählte sie es den Betreuern, die sofort Ideen einbrachten, womit man den Kindern eine Freude machen könnte. „Gleich am Abend bekamen wir schon ein super Feedback der Eltern das sich die Kinder so über die Tüten gefreut hätten“, so Stroppel.