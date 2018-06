Jugendfeuerwehr spendet Bienenhotel an Kindergarten

Das Geheimnis ist gelüftet: Tedi zieht in die Räume des ehemaligen C&A in Ellwangen. Das hat Egon Bertenbreiter, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Ellwangen am Freitag bekannt gegeben. Der Genossenschaft gehört das Gebäude am Fuchseck.

Tedi ist ein großer Einzelhändler mit rund 1700 Filialen in Deutschland. In der Region hat das Unternehmen Filialen in Aalen, Bopfingen und Abtsgmünd. Tedi hat ein breites Sortiment von Haushalts-, Heimwerker- und Elektroartikeln über Schreib- und Spielwaren bis hin zu Drogerie- und ...