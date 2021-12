Jugendbildungsmesse zu Gast am LIZE

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus Haigerloch, Ulm, Konstanz, Singen und natürlich aus Sigmaringen strömten interessierte junge Leute erstmals zur Jugendbildungsmesse in die Mensa der Liebfrauenschule. Junge Weltentdecker konnten alles rund um Auslandsaufenthalte, Freiwilligendienste im Ausland, Sprachreisen und Sprachcamps in nahezu allen Teilen der Erde erfahren und hier bereits persönlich mit unterschiedlichen Organisationen ins Gespräch kommen, Fragen stellen und ihren Träumen so ein Stückchen näher kommen. Ein besonderer Dank galt dabei dem Team von „Weltweiser“ für eine gelungene Veranstaltung unter schwierigen Bedingungen. Foto: Christina Pollpeter-Langenheinecke