Jugendbegleiter-Programm bleibt Erfolgsmodell im Kreis Sigmaringen

Seit 13 Jahren machen ehrenamtlich engagierte Einzelpersonen und außerschulische Partner im Rahmen des Jugendbegleiter-Programms des Landes Baden-Württemberg die verschiedene außerunterrichtlichen Bildungsangebote für Schüler in Baden-Württemberg. Das teilt die Jugendstiftung Baden-Württemberg mit. Wie sich das Programm entwickelt hat, wird jährlich in einer Befragung aller teilnehmenden Schulen dokumentiert. Die aktuelle Evaluation für das Schuljahr 2018/2019 ist am Montag zum Start der landesweiten Jugendbegleiter-Woche erschienen. Im Landkreis Sigmaringen nehmen 35 Schulen am Jugendbegleiter-Programm teil. Das entspricht 59 Prozent aller öffentlichen Schulen im Landkreis. 384 Jugendbegleiter bieten jede Woche 710 Zeitstunden an, die von 4790 Schülern regelmäßig über den regulären Unterricht hinaus besucht werden.

Gestartet ist das Jugendbegleiter-Programm im Jahr 2006 an 248 Schulen. Mittlerweile nehmen laut der Jugendstiftung mit 1948 Schulen die Hälfte aller öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg teil. Landesweit machen 23 086 Jugendbegleiter wöchentlich Angebote im Umfang von 44 828 Zeitstunden. Sie erreichen damit über 200 000 Schüler.

Landesweit engagieren sich 9442 Junior-Jugendbegleiter

„Die bemerkenswerte hohe Anzahl von 9443 Junior-Jugendbegleitern unter 18 Jahren zeigt, dass die Jugendlichen die Möglichkeit zur Gestaltung des Schullebens gerne wahrnehmen und bereit sind, für ihre Schulgemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Diese Bereitschaft stellt eine wichtige Basis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar und ist ein schöner Beleg für das Engagement der Jugendlichen in unserem Land“, sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann in der Programm-Evaluation.

In der landesweiten Jugendbegleiter-Woche würdigen Jugendbegleiter-Schulen in verschiedenen Aktionen das Engagement ihrer Jugendbegleiter. Die Jugendbegleiter-Angebote sind dabei so vielfältig wie die Ehrenamtlichen selbst. Hierzu gehört das Basketball-Angebot genauso wie die Museumsforscher, das Wald-Angebot, Forschen an der Grundschule oder die Arbeit im Schulgarten oder Schulweinberg.