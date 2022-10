Mira und Ulrich Mildenberger haben sich ein wenig auf Spurensuche gemacht, um in ihrem Vortrag am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus das jüdische Leben in der Hafenstadt Rijeka in Kroatien zu beleuchten. Dazu soll es laut Mitteilung auch Gespräche zum Gestern und Heute geben. Drei Besuche bei Tagen der offenen Tür der jüdischen Gemeinde Rijeka waren Ideengeber zu dieser Veranstaltung. Wie die Veranstalter schreiben, war dabei beeindruckend, dass sich Menschen in einer überfüllten Synagoge und auf einem Vorplatz dicht gedrängt ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen fröhlich begegnen konnten. Was dort erzählt wurde, machte Mira und Ulrich Mildenberger neugierig: Wie sah jüdisches Leben in Rijeka und Umgebung früher aus? Was finden wir heute? Wie sah es aus in der Zeit der Verfolgung während des Dritten Reiches? Gibt es auch Geschichten von Menschlichkeit im Meer der Geschichten von Unmenschlichkeit?

Mit ihrer Veranstaltung wollen sie Ansätze von Antworten auf diese Fragen finden. Zum jüdischen Leben gehört auch die Musik. Darum werden bei der Veranstaltung auch jiddische Lieder zu hören sein.

Worte und Musik: Christoph John, Thomas Kaiser, Mira und Ulrich Mildenberger, Helmut Stegen, Annemarie und Matthias Wolf.