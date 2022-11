Jubilare geehrt und Mitarbeiter verabschiedet

Im fürstlichen Ambiente auf dem Hohenzollernschloss Sigmaringen hat die Jubilarenehrung und Verabschiedung der Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern stattgefunden. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern begrüßte die geladenen Jubilare und drückte seine Freude und Wertschätzung für die langjährige Betriebszugehörigkeit von 15 bis zu 50 Jahren aus.

Karl Friedrich von Hohenzollern zeichnete die Jubilare mit einer Ehrennadel aus. Für 15 Dienstjahre: Diana Kofler (Elektrozentrale Sigmaringen/EZS) und Christian Schröter (Prinz von Hohenzollern GmbH). Für 40 Dienstjahre: Elke Bauer (Forst), Marianne Frick (Vermögensverwaltung/VV), Klaus Mayenberger (EZS) und Martin Schilling (Forst/ Revier Josefslust). Zum 45jährigen Dienstjubiläum: Erich Kremer (VV) und Reinhold Schürer von Waldheim (Arber Bergbahn). Zum 50jährigen Dienstjubiläum: Richard Gufler (Forst/ Revier Hechingen) und Hugo Scheidle (EZS).

Richard Gufler, seit nunmehr 50 Dienstjahren in der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern tätig. Als Forstwirt war Gufler durchgehend in den Fürstlichen Revieren im Einsatz. Richard Gufler hat sich regelmäßig weitergebildet und war auch bei der Ausbildung der Forstwirte tätig.

Hugo Scheidle kann ebenfalls auf 50 Dienstjahre zurückblicken. Seine Ausbildung zum Elektriker bei der EZS begann 1972, daran schloss sich eine Gesellenprüfung im Jahr 1976 an. Scheidles Arbeitsfeld waren danach Baustellen in der Industrie und im Gewerbebau. 1990 übernahm Hugo Scheidle die Leitung in der Abteilung Freileitung, nicht nur im Bereich Straßenbeleuchtung, sondern auch die Gemeinschaftsantennen und Kabelanlagenbau gehörten dazu. Scheidle wurde nun nach über 50 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand versetzt.

Weitere Jubilare, die nicht bei der Ehrung dabei sein konnten: Margot Karl ist seit 15 Jahren bei der Arber-Bergbahn tätig. Aktuell ist sie im Sommer im Arberseehaus und im Winter im Skiverleih eingesetzt. Günther Schwarz ist seit 45 Jahren im Forst/Revier Arber als Forstwirt angestellt. Schwarz ist im Winter auch an der Arber-Bergbahn tätig. In Abwesenheit wurden noch Erwin Tscholl (Forst/ Revier Josefsleust), Markus Waldraff (Forst/ Revier Josefslust) und Franz Mors (EZS) verabschiedet.