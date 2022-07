Jubiläumsturnier und Festabend on top

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1992 wurde der Golfclub Sigmaringen gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Grund genug, ein Fest zu veranstalten.

Am Samstag, 25. Juni trafen sich 110 Clubmitglieder, Gründungsmitglieder und Gäste, um das 30-jährige Bestehen des Golfclubs zu feiern. 86 Golferinnen und Golfer nahmen am 18-Loch-Turnier teil. Dieses Turnier wurde im Modus Auswahldrive gespielt, das heißt, jeweils zwei Spieler bilden ein Team und wählen bei jeder Spielbahn den besseren ihrer beiden Abschläge aus und spielen im Wechsel den Ball dann bis ins Loch. Eine Spielform, bei der der Teamgedanke im Vordergrund steht und eine Verbesserung oder Verschlechterung des Handicaps nicht möglich ist. Also beste Voraussetzungen für eine entspannte Runde. Die Spielbahnen befinden sich in hervorragendem Zustand und auch das Wetter ermöglichte Golfspiel zum Genießen.

Da mit Kanonenstart gespielt wurde, waren alle Teilnehmer etwa zeitgleich mit dem Wettkampf fertig und trafen sich zusammen mit den nicht spielenden Gründungsmitgliedern und Gästen am Nachmittag zu einem gemütlichen Coming-Home vor dem Clubhaus, um bei Freigetränken und Nürnberger Bratwürsten mit Kartoffelsalat den ersten Hunger und Durst zu stillen. Um 18.30 Uhr wurde das Programm dann auf der Clubhausterrasse und im Glasanbau mit einem leckeren Menü aus der Küche des Restaurants Paultertal fortgesetzt. Vor dem Dessert gab es noch die Siegerehrung, bei der insgesamt 18 Turnierpreise ihre Abnehmer fanden. Präsident Wolfgang Wurster ließ in seiner Ansprache die letzten 30 Jahre im Zeitraffer Revue passieren und wer einen ausführlicheren Rückblick in die Clubgeschichte nehmen wollte, konnte dies an der Bilderwand sowie in den ausgelegten Fotoalben nach Herzenslust tun.

Die Stimmung war sehr gut und alle, darunter auch zahlreiche Gründungsmitglieder, Gäste befreundeter Clubs und Ex-Golfspieler, hatten genügend Zeit, sich in angeregten Gesprächen bis weit in die lauen Abendstunden hinein auszutauschen.