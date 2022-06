Jubiläumsfeier auf der Lagerwiese

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

44 Jahre am Stück zog es um die Pfingstfeiertage zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis und darüber hinaus ins „Pfizela“ der Sportkreisjugend Sigmaringen. Kein Hindernis hatte das Betreuerteam bis dato veranlasst, die Zelte vorzeitig abzubrechen. Dann kam die Pandemie. Ein Zusammenkommen mit so vielen Menschen – in den Spitzenjahren waren es bis zu 200 Teilnehmende – wurde plötzlich undenkbar. Der langjährige Leiter des Pfizelas, Frank Saalmüller, hat seitdem viel Zeit am Telefon verbracht. Immer neue Absprachen mit dem Landratsamt und die anhaltend hohen Infektionszahlen führten zwei Mal hintereinander zu einer Absage des Pfingstzeltlagers.

Am 6. Juni diesen Jahres hatte das Warten ein Ende. Rund 130 Kinder zwischen 6 und 18 Jahren, darunter Wiederholungstäter ebenso wie neue Gesichter, reisten am Morgen des Pfingstmontags an und füllten den Platz mit Leben. Das 30-köpfige Betreuerteam um den Lagerleiter Frank Saalmüller war bereits zwei Tage zuvor angerückt, um die große Zeltstadt zu errichten, die neben zwölf Teilnehmerzelten auch ein großes Essenszelt, ein Bastelzelt, ein Küchenzelt, ein Fußballfeld und eine Seilbahn quer über den Lagerplatz beinhaltet. Die Freude über das Wiedersehen nach den langen, krisenhaften Zeiten ist bei den Betreuerinnen und Betreuern ebenso groß wie bei den Kindern. Als wären nicht drei ganze Jahre vergangen, ist der familiäre Zusammenhalt auf dem Lagerplatz sofort wieder spürbar.

Die Jubiläums-Ausgabe des Pfizelas beinhaltete neben den Klassikern wie der Nachtwanderung, dem Orientierungslauf und der Lagerdisco auch einen überraschungsreichen Pfizela-spielt-verrückt-Tag und eine Ladung T-Shirts für alle Teilnehmenden. Weiter bewiesen die Kinder ihr Geschick bei der Lagerolympiade und genossen die Abende mit Stockbrot und Gitarre am Lagerfeuer. Highlight des Lagers war wie jedes Jahr die Kanutour auf der Donau.

Als am Samstag das 45. Pfingstzeltlager zu Ende geht, und sich alle müde, aber glücklich verabschieden, ist der Grundtenor bei Eltern, Teilnehmenden und Betreuern eindeutig: die Rückkehr ins Lagerleben war ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis.

In der Hoffnung, dass die Pause dazwischen diesmal nicht ganz so lang ausfällt: das 46. Pfizela findet vom 29. Mai bis zum 3. Juni 2023 statt.