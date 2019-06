„Josefslust“ freuen sich auf Zeltatmosphäre

Eine besondere Band, ein besonderes Ambiente, ein besonderes Programm – das und noch einiges mehr versprechen die acht Sänger der acapella-Band Josefslust, die für Freitag, 5. Juli, in das etwas ungewöhnliche Ambiente eines Zirkuszeltes einladen. Aufgebaut wird dieses bereits am kommenden Wochenende auf dem Parkplatz des Hauses Nazareth. Im Rahmen einer Projektwoche werden die Kinder und Jugendlichen des erzbischöflichen Kinderhauses verschiedene Workshops absolvieren, bevor sie als krönenden Abschluss eine Vorstellung in eben diesem Zirkuszelt vor geladenem Publikum geben.

Die acappella-Band Josefslust ist immer auf der Suche nach besonderen Konzertplätzen, setzen diese doch dem ohnehin besonderen Hörerlebnis noch das i-Tüpfelchen auf. „So kam uns die Idee, in diesem Zirkuszelt unsere noch recht junge Tradition der Sommerkonzerte fortzusetzen“, erzählen die Musiker. Begonnen haben sie diese Tradition im vergangenen Jahr auf der Waldbühne in Sigmaringendorf. „Das war echt super“, kommen sie bei der Erinnerung ins Schwärmen. „Es hat alles gepasst, wir und auch unsere Zuhörer waren restlos begeistert.“ Auf ein genauso tolles Feeling und Feedback hoffen sie nun für die Vorstellung im Zirkuszelt.

Wer die Band kennt, weiß, dass jede Vorstellung auch ein Garant für Spontanität, Improvisation und jede Menge Show und Wortwitz ist. „Klar haben wir ein Programm, aber wir entscheiden intuitiv, das Unvorhersehbare macht es so besonders“, wollen die Musiker nicht kalkulierbar, sondern unvorhersehbar bleiben. Seit mittlerweile 26 Jahren stehen sie auf der Showbühne, für sie gibt es eigentlich kaum etwas, was sie noch nicht erlebt haben. Dennoch ist ihr Anspruch ungebrochen, neben einer geerdeten Professionalität und Selbstironie jede Menge Einzigartigkeit einzustreuen.

Was die Besucher am Abend im Zirkuszelt bei dem gut zweistündigen Programm neben hochgenüsslichem acapella-Gesang noch alles an „besonderen Effekten“ erwarten dürfen, möchten die Herren im Vorfeld nicht verraten. Auf jeden Fall wird es jede Menge Wortjonglage geben, neue Lieder, die die Welt nicht braucht, und ein „Weltstar“ wird die Manege erobern.

Die Jugendlichen des Hauses Nazareth übernehmen die Versorgung der Gäste. Neben einem Pizzawagen für den kleinen Hunger wird es jede Menge Getränke geben, der Erlös kommt dem Kinderhaus zugute.