Josefinenstift-Bewohner gestalten Fenster für Adventskalender

Alina Freisinger ist seit Mitte September im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Josefinenstift tätig. Sie unterstützt und begleitet die Bewohner im Sigmaringer Seniorenwohn- und Pflegeheim. „Für mich war schon früh klar, dass ich meine berufliche Zukunft im sozialen Bereich finden will“, wird die FSJlerin in einer Pressemitteilung des Trägers, Vinzenz von Paul GmbH, zitiert.

Bereits während eines Schulpraktikums konnte sie erste Erfahrungen in einer Altenpflegeeinrichtung sammeln. Nach einer Hospitation in der Einrichtung sei für sie klar gewesen: „Hier im Josefinenstift will ich länger bleiben“, so Freisinger. Und auch von Seiten des Trägers ist man sich einig: „ Alina Freisinger und auch unsere zwei weiteren FSJler sind ein absoluter Gewinn für uns“, so Einrichtungsleitung Sonja Kehrle. Es sei schön, wenn junge Menschen sich für die Arbeit im sozialen Bereich der Altenpflege stark machen, begrüßt Kehrle. „Sie bringen frischen Wind mit und einen offenen Blick für die Bedürfnisse unserer Bewohner“, betont sie.

Eine der Aufgaben von Freisinger ist unterstützend bei der Betreuung mitzuwirken. So entstand auch die Idee gemeinsam mit den Bewohnern eines der Fenster für den großen Adventskalender am Rathaus Sigmaringen zu gestalten, die jedes Jahr mit Spannung und leuchtenden Augen der Kinder der Stadt geöffnet werden. Gemeinsam gestalteten die Beteiligten an mehreren Tagen das Märchenbild von Frau Holle. „Es war besonders schön zu erleben, wie die Bewohner sich eingebracht haben“, sagt Heike Dreher, Betreuungsleiterin. Nicht nur das Bild wurde künstlerisch gestaltet, sondern auch in Form eines Quiz das Märchen in Erinnerung gebracht und in der Mobilisierung kräftig Kissen geschüttelt.

Fragt man Freisinger, ob sie auch anderen Schulabsolventen ein Freiwillig Soziales Jahr empfehlen würde lautet die Antwort schnell: „Es gibt unzählige gute Gründe für ein FSJ. Persönlich weiterkommen, sich beruflich orientieren, anderen Menschen etwas geben wollen“, wird sie weiterhin zitiert. Besonders schätzt sie den direkten Austausch mit den Menschen und zu spüren, wie diese dankbar die Ihnen geschenkte Zeit annehmen.

Dass ein FSJ der Einstieg in den eigenen Karriereweg sein kann, weiß Einrichtungsleitung Kehrle aus eigener Erfahrung. Auch Sie startete ihre berufliche Laufbahn mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Senioreneinrichtung. „Wer sich darauf einlässt, lernt viel über sich selbst“, so Kehle. Darunter auch über die eigenen Fähigkeiten, mit Menschen umzugehen. Hinzu komme die Teamfähigkeit. „Und man lernt das Gefühl kennen, dass der eigene Einsatz anerkannt und geschätzt wird“, führt sie an.

Die Einrichtung freue sich auch über weitere Interessierte, die den Weg gemeinsam mit dem Träger gehen wollen. „Selbstverständlich mit gründlicher Einarbeitung und mit sorgsamer Begleitung“, sagt Kehrle abschließend.