Jongner Zigeiner bräuteln Paare

Zum Bräuteln lud der Jungnauer Narrenverein „Jongner Zigeiner“ in die Ortsmitte ein. Der erste Vorstand Oliver Sammet, Elferratspräsident Patrick Hagg und Elferrat und Vorleser Manuel Lutz begrüßten zahlreiche Zuschauer, die sich auch von dem bisschen Regen nicht abhalten ließen und vom Geschehen auch nicht enttäuscht wurden.

Interessantes und Neues wussten die beiden Moderatoren Hagg und Lutz über die jeweiligen Kandidaten zu berichten. Von den insgesamt elf Kandidaten, die entweder Einzelpersonen, Familien oder Paare waren, gab es in Jungnau viel Interessantes und Lustiges, geschickt verpackt in Reimen, zu hören. Patrick Hagg und Manuel Lutz wechselten sich mit der Vorstellung der Kandidaten auf der improvisierten Bühne ab. Beachtliche acht Personen/Familien waren Zuzüge nach Jungnau.

Eine von ihnen ist beispielsweise Thora Kleinschmidt: Sie ist in Schönau geboren und bereits auf der ganzen Welt gewesen, unter anderem lebte sie sieben Jahre auf Hawaii, habe nun im schönen Jungnau endlich ihre Heimat gefunden, erklärte Hagg. Oder Elisabeth und Helmut Weisser, die 20 Jahre auf Mallorca gelebt haben und zum Schreck von Moderator Hagg nicht einmal auf dem Ballermann gewesen seien. „Ich war auch auf Malle, aber ausschließlich auf’m Ballermann“, witzelte der Moderator. Nun fühlt sich das Paar in Jungnau sichtlich wohl.

Natürlich wurden auch Einheimische gebräutelt. Marc Fraas und seine Frau Eva, die im vergangenen Jahr geheiratet hatten sowie Andreas und Sandra Stöhr, die ebenfalls ein Brautpaar sind. Auch Siri und Kalle Stumfol durften „Nauf aufs Bänkle sitza und um den Baum flitza.“

Für das „Flitzen um den Baum“ war der Elferrat zuständig. Die Kandidaten durften sich auf das extra angefertigte Bänkle, einer Art Sänfte, setzen und wurden vom Elferrat um den Narrenbaum getragen. Dabei gab es einen reich gefüllten Korb voll Süßigkeiten, deren Inhalt von den Kandidaten in die Menge geworfen wurde. Entsprechend groß war die Kinderschar, die folgte, um die süßen Naschereien, die zu Boden fielen, einzusammeln.

Sichtlich begeistert war auch Corinna Gluitz von der Ehre, die ihr als geborene Kettenackerin und jetzt nach Jungnau gezogene Neubürgerin zuteil wurde. Strahlend verteilte sie die Süßigkeiten an die Kinderschar, ebenso Laura Schäfer aus Sigmaringen, die der Liebe wegen nach Jungnau gezogen war. Die Guggamusik der Jongner Zigeiner begleitete das Ritual mit schönen, närrischen Klängen. Nach dem erfolgreichen Prozedere lud Oliver Sammet für die letzten närrischen Stunden ins Festzelt und in die Traube ein, wo die Fasnet in Jungnau langsam, aber sicher, ausgeläutet wurde.