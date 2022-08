Jobcenter unter neuer Leitung

Neuer Geschäftsführer des Jobcenters Landkreis Sigmaringen ist Matthias Frank. Nachdem der bisherige Leiter Markus Dick in gleicher Funktion zum Jobcenter Reutlingen wechselte, konnte die Führungsposition vor einigen Wochen wieder besetzt werden, heißt es in einem Schreiben des Jobcenters.

Matthias Frank kennt sich aus mit der Arbeit im Jobcenter. Er war zuletzt einige Jahre in der mittleren Führungsebene im Jobcenter Zollernalbkreis tätig.

Nach seinem Wehrdienst in Sigmaringen und seinem Studium der internationalen Volkwirtschaftslehre in Tübingen war der heute 44-Jährige zunächst in der Arbeitsvermittlung und im Fallmanagement beim Jobcenter Zollernalbkreis in Balingen tätig. Erste Führungserfahrungen sammelte er beim Jobcenter Landkreis Konstanz, bevor er als Teamleiter wieder nach Balingen zurückging. Der gebürtige Tübinger bringt somit laut Mitteilung fundierte Kenntnisse für die Leitung des Jobcenters mit.

Matthias Frank wohnt in Albstadt. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder im Alter von sechs und acht Jahren.

„Meine neue Aufgabe reizt mich sehr. Das Jobcenter in Sigmaringen leistet mit der Beratung und Unterstützung von Menschen in der Grundsicherung einen wichtigen sozialen Beitrag, vor allem jetzt gerade, da wir die finanzielle Unterstützung und Betreuung der vielen ukrainischen Geflüchteten übernommen haben. Ich bin froh, dass ich diese anspruchsvolle Aufgabe mitgestalten kann. Meinen Einstieg haben mir die engagierten Kolleginnen und Kollegen leichtgemacht“, sagt Frank.