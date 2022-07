Jetzt schon an Herbst- und Winterbekleidung denken

Der Kindergarten St. Fidelis veranstaltet am Freitag, 23. September, im Gemeindehaus St. Fidelis in Sigmaringen, Adolph-Kolping-Straße 7, einen Kinderkleiderbasar für Herbst- und Winterbekleidung.

Die Listenausgabe findet am 19. September, 16 bis 18 Uhr im Kindergarten St. Fidelis Sigmaringen, Bittelschießer Straße 19b, statt. Die Annahme der Ware ist am Freitag, 23. September, von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus St. Fidelis. Der Verkauf ist am Freitag, 21. September abends, 18 bis19.30 Uhr. Die Abrechnung erfolgt am Samstag, 22. September, um 11 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus.

Angenommen werden 30 Teile pro Anbieter, Kleidung, Spielsachen, Kinderwägen, Autositze und sonstige Artikel für Kinder, allerdings nur fünf Paar Schuhe. Zehn Prozent vom Verkaufserlös gehen an Projekte für das Familienzentrum. Weitere Infos gibt es im Kindergarten St. Fidelis, Telefon 07571/13909, und abends bei Maciela Lose, Telefon 07571/14153, und und Hilda Stösser, Telefon 07571/1501.